Uşak Üniversitesi ile liseler arasında sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) ile Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi, Uşak Fen Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında sosyal ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen protokole, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Zafer Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Boz imza attı.

İmza töreninde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Hayatlarının en önemli kararını verme arifesinde olan lise 11’inci sınıfta eğitim gören öğrencilerimiz bu protokol çerçevesinde üniversitemize gelerek meslekler hakkında bilgi alacaklar. İlgili bölüm, laboratuvar, araştırma merkezlerini ziyaret ederek hayallerindeki mesleği daha yakından tanıyacaklar. Bu gezilerde Uşak Üniversitesi’nin hem akademik hem de sosyal imkanları hakkında da ayrıntı bilgi sahibi olacaklar. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şahin, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir, UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu ve Zafer Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Boz da imzalanan protokolünün hayırlı olmasını dilediler.

Öğrenciler sektör profesyonelleriyle buluşacak

Eğitim, bilim, teknoloji, akademik destek ve mesleki tanıtım faaliyetleri düzenlemesi için imzalanan protokol dahilinde adı geçen 4 lisenin 11’inci sınıfında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için sanayi firmalarına teknik geziler yapılacak. Teknopark gezisinde öğrencilerin Ar-Ge çalışması yapan şirket ve işletmeleri tanımaları sağlanacak. Protokol çerçevesindeki öğrencilere rol model oluşturmak için, UTSO tanıtılacak, UOSB’deki ziyaret edilecek işletmelerde; bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve işletme mühendisi çalışanlar ile teknisyen olarak çalışan meslek lisesi mezunlarıyla öğrenciler tanıştırılacak. Ae-Ge desteklerinin farkındalığını artırmak için, geleneksel meslekler dışında Ar-Ge’ye yatırım yapan işletmelere devletin sağladığı destekler öğrencilere anlatılacak.