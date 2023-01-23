Uşak Üniversitesi firma ziyaretlerine devam ediyor

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Yalçın ve Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Doğan Hatun, Uşak’ın ve ülkemizin iki önemli firmasını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Uşak Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi Protokolünün iştirakçileri de olan her iki firmada Uşak Üniversitesi öğrencilerinin staj ve istihdamları hakkında konuşuldu. Uşak Üniversitesi tarafından uygulanan 7+1 ve 3+1 - İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) adlı uygulamalı eğitim programı ve bu çerçevede öğrencilerin çalışma hayatına adaptasyonu hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyaretlerde İME programının hem öğrencilerin çalışma hayatına geçişte tecrübe kazanmaları hem de işletmelerin bu öğrencileri tanıyarak istihdam etmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gıda, tekstil sektörü ve sektörün problemleri hakkında konuşuldu. Ziyarette ayrıca Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, firmanın üniversite öğrencilerine yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, üniversitemiz adına teşekkür belgesi takdim etti.