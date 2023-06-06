Uşak Üniversitesi en iyi üniversiteler arasında yer aldı

TUBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” araştırma alanında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması yayımlandı. Yayımlanan analizde Uşak Üniversite 28 araştırma alanında Türkiye’nin en iyi üniversiteler arasına girerken, 2 alt alanda da Türkiye 2’ncisi oldu. Uşak Üniversitesi ayrıca ihtisaslaşma alanlarından biri olan Tekstil Mühendisliği ve Teknolojileri alt alanında ise hacim göstergesinde 6. sırada yer aldı.

28 alanda üstün başarı

Alan grafikleri incelendiğinde Uşak Üniversitesi hem kalite hem hacim puanlarının ortanca değerin üstünde yer aldığı 1. bölgede 28 alanda üstün başarı gösterdi. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitelerinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla hem ulusal hem de uluslararası başarılara imza attığının altını çizdi. Bu başarıların Uşak Üniversitesinin tüm birimlerinin yoğun çalışması sonucu olduğunu belirten Savaş, çalışmanın en hayırlı sermaye olduğunu ve başarının da çalışılmadan elde edilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Savaş, araştırma, Ar-Ge, Ür-Ge, üniversite-sanayi işbirliği ve eğitim kalitesi noktasında dünya standartlarına ulaştıklarını ifade ederek, göreve geldikleri ilk andan itibaren, üniversitelerini bulunduğu noktadan daha da yukarılara taşımak için çalıştıklarını ve bu çalışmalarının da karşılığını aldıklarını söyledi. Uşak Üniversitesinin tüm akademik ve idari personeline teşekkür eden Prof. Dr. Savaş, ‘‘Ayrıca her zaman bizlere destek olan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür ediyorum” dedi.