Uşak Üniversitesi bir başarıya daha imza attı

Uşak Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak kazandı. Rektör Ekrem Savaş, engelsiz eğitim ve engelsiz erişim için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalıştıklarını ve son üç yıldır bu çalışmaların karşılığını aldıkları ödüllerle taçlandırdıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl yine video konferans yöntemi ile yapıldı. 2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, bütün üniversitelerin rektörleri, en çok ödül alan üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birim sorumluları ve ödüllerin değerlendirilmesinde katkı sağlayan panelistler katıldı.

“Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Uşak Üniversitesi 5 bayrak kazandı.

Uşak Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi ile bu yıl ilk defa “Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı” ödülünü alırken, Adalet Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ise “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” ödülünü kazandı. Üniversite ayrıca Fakülteler Binası ve Kütüphane Binası ile “Mekânda Erişilebilirlik”, Spor Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” ödüllerine aday olmaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Engelsiz Eğitim ve Engelsiz Erişim için göreve geldikleri ilk andan itibaren çalıştıklarını ve son üç yıldır bu çalışmaların karşılığını aldıkları ödüllerle taçlandırdıklarını belirtti. Rektör Savaş, YÖK’ün üniversitelerimizde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere verdiği, “Engelsiz Üniversite Ödüllerinde” bu yıl 5 bayrak birden almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üniversiteler içinde olduklarını söyledi. 2019 yılında Eğitimde Erişebilirlik alanında ‘‘3 Yeşil Bayrak’’, 2020 yılında Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde “4 Mavi Bayrak”, şimdi de 2021 yılında 1 Turuncu Bayrak ve 4 Yeşil Bayrak aldıklarını ve bu ödüllerin üniversitelere saygınlık sağladığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, emeği geçen başta Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Engelsiz Üniversite Bayrakları“ ve “Engelsiz Program Nişanı”

“Yeni YÖK" tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak verilen ödüllerin dördüncüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler tarafından yoğun ilgi gördü. 2021 yılı için 12-19 Nisan 2021 tarihleri arasında sağlık, mühendislik, özel eğitimin yanı sıra mimarlık gibi farklı alanlardan ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla 7 ayrı Panelde 114 üniversiteden 837 Bayrak başvurusu, 21 üniversiteden 108 Program Nişanı başvurusu değerlendirilmeye alındı.

Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim temalarıyla düzenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına “Mekânda Erişebilirlik”, “Eğitimde Erişebilirlik” ve “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” olmak üzere 3 kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

3 ayrı kategoride “Engelsiz Üniversite Bayrakları” verildi

Engelsiz Üniversite Bayrak ödülleri kapsamında:

“Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” için 197 başvuru alınırken, 52 üniversiteye toplamda 129 Turuncu Bayrak verildi.

“Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” için 21 başvuru alınırken, bu başvurular neticesinde 14 üniversiteye toplamda 30 yeşil bayrak verildi.

“Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrağı” için yapılan toplam 24 başvuru sonucunda 6 üniversiteye toplamda 9 mavi bayrak verildi.

“Engelsiz Program Nişanı” Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” için 21 Üniversiteden 108 başvuru sonucunda 2 üniversiteden 7 programa Engelsiz Program Nişanı verildi.