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Uşak Üniversitesi, 9. ULPAS Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

9. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (ULPAS), Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün süren 9. ULPAS, Uşak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum “Tekstil Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirildi.

UŞAK 23.11.2021, 12:08
Uşak Üniversitesi, 9. ULPAS Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

9. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (ULPAS), Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün süren 9. ULPAS, Uşak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum “Tekstil Geri Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen sempozyumun açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu, Uşak Üniversitesi adına Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Necla Yaman Turan, Lif ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir, akademisyenler, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Demir, Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumunun dokuzuncusunu Uşak Üniversitesi ev sahipliğinde yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. COVID-19 pandemisi nedeniyle sempozyumun HİBRİT (ONSİTE+ON-LINE) ortak ve paralel oturumlar halinde yapılacağını söyleyen Demir, Lif ve Polimer Araştırma alanında bilgi ve deneyim sağlayan sempozyumun uluslararası seviyede kabul gördüğünü aktararak, başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere sempozyuma katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Lif ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ulcay, enstitü ve sempozyum çalışmaları hakkında bilgiler verirken bu tür etkinliklerle üniversiteler ve sanayiciler arasında belli bir ağ oluştuğunu söyledi. Ayrıca Ulcay, sempozyumun ulusal ve uluslararası alanda fırsat sunduğunu da sözlerine ekledi.

“Öncelikli hedef öncü ve yenilikçi çalışmalar”

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise yaptığı konuşmada, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Uşak Üniversitesinin deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaştığını vurgulayan Savaş, tekstilin Uşak ve üniversiteleri için önemli olduğunun altını çizerek, özellikle geri dönüşüm konusunda Uşak’ın öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. 2018 yılında Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezini kurarak, önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Rektör Savaş, “Amacımız, başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere deri, tekstil ve seramik alanında öncü, yenilikçi çalışmalar yaparak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Akademisyen, araştırmacı ve ilgili sektör çalışanlarının lif ve polimer alanındaki bilimsel, teknolojik, inovatif çalışmaların sonuçlarının uluslararası boyutta paylaşılmasına zemin oluşturan bir sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Sunulan araştırmaların sektöre de faydalı olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından University of West Attica’dan davetli konuşmacı Prof. Dr. Savvas Vassiliadis, "Smart Textiles: From the Research Lab to the Market (Akıllı Tekstiller Araştırma Laboratuvarından Pazara)” adlı açılış sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci gününde ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın “Türkiye’deki AR-GE Merkezlerinin Uluslararası Projelerde Yer Alabilmesi için Yapılması Gerekenler" başlıklı sunumuyla başladı. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yaptığı ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın katılımıyla gerçekleşen sunumda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal AR-GE Merkezlerinin önemine değinerek, AR-GE ve yenilik süreçlerinde dönüşümün önemi ve birlikte geliştirme odaklı nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı gereksinimleri çözüm gerektiren küresel riskler karşısında artmakta olduğunu belirtti.

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