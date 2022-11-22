Uşak Üniversitesi 33 öğrenci projesiyle bölge birincisi oldu

Uşak Üniversitesi öğrencilerinin, 2022 yılı 1. dönem Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde başvuru yaptığı 46 projeden 33’ü desteklemeye hak kazandı.

183 üniversitenin başvuru yaptığı “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” destekleme programında, kabul edilen proje sayılarına göre Uşak Üniversitesi Türkiye sıralamasında 37. sırayı elde etti. Ayrıca kabul edilen projelerle TR 33 bölgesinde 1. sırada, Ege Bölgesi üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer aldı.

Uşak Üniversitesi öğrencilerinin 5 projeyle başvuru yaptıkları “2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri” çerçevesinde 4 proje kabul alarak desteklenmeye hak kazandı. 84 üniversiteden başvuru yapılan bu programda, başvuru kabulünün en yüksek olduğu üniversiteler arasında Uşak Üniversitesi, Türkiye’de 19. sırada, Ege Bölgesinde 5. sırada ve TR33 Bölgesinde ise 1. sırada yer alarak, büyük bir başarıya daha imza attı.

“2022 yılı ilk döneminde proje sayılarını iki katına çıkardık”

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin akademisyenlerinin yanı sıra öğrencilerinin de proje kültürünü benimsediklerini belirterek, “Aldığımız sonuçlar mutluluk verici. Son yıllarda artan proje çalışmalarıyla başarımızı artıyoruz. Öğrencilerimizin 2021 yılı 2. döneminde 19 adet 2209A ve 1 adet de 2209B projesi desteklenmeye hak kazanmıştı. Şimdi ise bir dönemde öğrencilerimizin kabul alan proje sayısını yaklaşık 2 katına çıkardık. Proje konuları fen bilimlerinden sosyal bilimlere birçok konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Öğrencilerimizin bu çalışmalarından gurur duyuyoruz. Projeleri kabul olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.