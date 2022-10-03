Uşak Ticaret Borsası’nda mevcut yönetim güven tazeledi

Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Sezer, rakibi UTB Meclis Başkanı Sefa Arpacı’yı 6 oy farkla geçerek güven tazeledi.

Uşak Ticaret Borsası seçimleri yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ile Meclis Başkanı Sefa Arpacı’nın aday olduğu seçimlerde; Mustafa Sezer ve listesi 75 oy alırken, Sefa Arpacı 69 oy alarak seçimi kaybetti.

Seçim sonrası mutluluğunu dile getiren Başkan Sezer; “1 Ekim Cumartesi günü Borsamızda düzenlenen seçimde ekip arkadaşlarım la beraber bir kez daha güven tazeleyerek çıktık. Böylelikle geçmiş dönemlerimizden gelen tecrübemizi yeni dönemin heyecanı ile birleştirmiş olduk.

Borsamızın tüm üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni yönetim dönemimizin hayırlı olmasını dilerim” diyerek kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Sezer’in seçimi kazanan listesi şu isimlerden oluştu:

Mustafa Sezer, Sedat Çamcı, Ayhan Kuşçu, Ömer Özden, Özkan Bozkurt, Bahri Poyraz, Hasan Tahsin Bayer, Nurullah Boncukçu, Ali Kuşçu, Salih Uykun, Mehmet Bülbül, Gökhan Dolgun, Ramazan Çamcı, Erkan Arslan.