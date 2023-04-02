Uşak Tekstil OSB’de makine imalatçılarının hedefi yurt dışı

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölge içerisinde faaliyet gösteren makine imalatçılarının yurt dışı pazarlarına açılması için çeşitli girişimleri sürdürüyor.

Uşak’ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölgede faaliyet gösteren makine imalatçılarının yurt dışı pazarına açılması için çeşitli çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında makine üreticilerine eğitim verildi. Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üreticilerin yurt dışı pazarlara açılması ve ihracat potansiyellerinin artırılması için “Uşak Makine Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi Projesi” tanıtım toplantısı Afyon - Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak OSB Teknopark Binasında yapıldı. Toplantıya Uşak Sanayi Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, Zafer Kalkınma Ajansı Uşak YDO Müdürü Mehmet Tekeli ve UTSO Genel Sekreteri Utku Yumuşak eşlik etti. Sanayicilere ihracata yönelik devlet destekleri konusunda bilgi verildi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, “644 hektar alan üzerinde kurulu olan bölgemiz faaliyetteki 303 firmasıyla 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) verilerine göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’de aktif 258 OSB arasında firma sayısı bakımından 12. sırada, çalışan sayısı bakımından 33. sırada yer alıyor. Bölgemize gelen yoğun yatırım taleplerini karşılamak amacıyla çalışmalarına hız verdiğimiz 614 hektar büyüklüğe sahip 3. Genişleme Alanımızı ilimize ve ülkemize kazandırdık” dedi.