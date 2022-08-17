Uşak Sağlık Müdürü, araştırma hastanesinde incelemelerde bulundu

Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Op. Dr. Mehmet Akdağ Uşak’ta inceleme ve araştırma çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar doğrultusunda en son Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalarını sürdürün Sağlık Müdürü Akdağ, pek çok tanı tedavi amacıyla uygulanan teknikleri içeren Girişimsel Radyoloji bölümünü inceledi. Burada doktorlarla da görüşen Akdağ, erken tanının önemine dikkat çekerek, bölümde gelişmeler için ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.