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Uşak polisi, Kızılay’a kan bağışında bulundu

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan polis ekipleri, Kızılay’a kan bağışında bulunarak “Canımız Vatan’a, kanımız millete feda olsun” dedi.

UŞAK 18.06.2021, 16:00
Uşak polisi, Kızılay’a kan bağışında bulundu

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan polis ekipleri, Kızılay’a kan bağışında bulunarak “Canımız Vatan’a, kanımız millete feda olsun” dedi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, düzenlenen program dahilinde Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Kan bağışı, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde bulunan kantin bahçesinde düzenlendi. Programa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bazı şube müdürleri, resmi ve sivil polis ekipleri katıldı. Gerekli evrakları dolduran polisler, Kızılay’dan gelen kan alma aracında kanlarını verdiler. Yapılan bu sosyal sorumluluk programında “Canımız Vatan’a, kanımız millete feda olsun” pankartı ise dikkat çekti.
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