Uşak, kurtuluşunun 100. yılını Manga ve Demet Akalın ile kutlayacak

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ın kurtuluşunun 100. yılında Manga, Demet Akalın, Kıraç gibi sanatçıların sahne alacağını halk konserleri düzenleyeceklerini müjdeledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atatürk Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Uşağın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel hazırlanan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Hafta boyunca bağımsızlığın en büyük sembollerinden birisi olan Türk Bayraklarıyla sokakları donatacaklarını söyleyen Başkan Çakın, hafta boyunca Manga, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Kıraç ve Ahmet Şafak gibi sanatçıların da sahne almasının yanı sıra bir çok çeşitli etkinliklerin de olacağını söyledi.

Kutlama programının detayları hakkında bilgiler veren Başkan Çakın, “Hiç kimsenin kendisini dışarıda bırakıldığını hissetmeksizin hepimizi bu coşkunun bir parçası olması hedefi ile bu programları hazırlıyoruz. Bir taraftan da tarihe iz bırakacak bu mille mücadele günümüzde yaşanılanları hafıza ve zihnimizde daha kalıcı hale getirecek eserler ortaya koymaya gayret etti. Bu yönde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.