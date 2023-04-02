Uşak itfaiye parkuru güçlendi

Tekstil ve geri dönüşümün önde gelen kentlerinden olan Uşak’a oluşabilecek fabrika yangınları için 2 itfaiye aracı daha alındı.

Ülkenin tekstil ve geri dönüşümde önde gelen kentlerinden olan Uşak’ta bu nedenle çok sayıda fabrika bulunuyor. Fabrikalarda oluşabilecek yangın riskine karşı kente yeni 2 itfaiye aracı daha kazandırıldı. 3.000 LT/dakika pompalı 22 bin LT su monitörlü itfaiye aracı yapılan işlemlerin ardından kente getirildi.