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Uşak İl Özel İdaresi köy yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Uşak İl Özel İdaresi çalışmalarında, köy yolarının asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

UŞAK 14.08.2022, 07:50
Uşak İl Özel İdaresi köy yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Uşak İl Özel İdaresi çalışmalarında, köy yolarının asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Uşak İl Özel İdaresi önderliğinde yapılan çalışmalarda, köy yollarındaki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden ekipler, Uşak merkeze bağlı Kapaklar köyüne giden yolların asfalt çalışmaları sonlandı.

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