Uşak güne karla başladı, okullar tatil edildi

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Uşak’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 5 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamada, 18 Ocak 2022 günü mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.