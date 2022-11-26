Uşak esnafından ‘Çarşı Uşak’ projesine tam destek

Uşak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş, Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen ‘Çarşı Uşak’ projesine tam destek verdi.

Savaş, ‘Çarşı Uşak’ projesini, “Uşak merkezini ekonomik anlamda hareketlendirecek ve Uşak’a çok yakışacak, şık bir proje” şeklinde tanımladı.

Kent merkezinde bulunan ve 60 yılı aşkın bir zamandır hizmet veren ayakkabıcılar çarşısı, Çarşamba pazaryeri ve eski otogarı kapsayan 36 bin metrekarelik bir alanda yapılması tasarlanan ‘Çarşı Uşak’ projesine bir destek de Uşak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Atalay Savaş’tan geldi.

Savaş, “Çarşı Uşak, pazarcı, ayakkabıcı gibi Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerinin en fazla olduğu bir semtte hayata geçirilmeye çalışılan bir projedir. Yaklaşık 3 yıldır, nasıl olması gerektiği tartışılmaktadır. Bu konuda birlik olarak bizim de görüşlerimiz alındı. Burada yatay mimari uygulanacak şekilde bir proje geliştirildi. Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın, birliğimize avam projesini göstererek proje hakkında bilgi verdi. Bu bilgilerin ışığında incelediğimiz projenin ve Uşak’ın merkezini canlandıracak Uşak’a yakışır çok şık bir proje olduğunu düşünüyorum. Projenin ilk tanıtım döneminde oluşan bilgi kirliliği yüzünden esnafımız projeyi tam manasıyla kavrayamadı. Daha sonra Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarında proje netlik kazanmaya başladı. Daha sonra bölge esnafı ile tek tek görüşmeler yapılarak proje defalarca anlatıldı. Bu bilgilendirmeler sonucunda bölge esnafının yüzde 90’nı Çarşı Uşak projesine sıcak baktığı yönünde görüşlerini bize aktardı” dedi.

Taşınacak 350 esnafın durumu ne olacak?

Asıl sorunun Çarşı Uşak projesinin hayata geçirileceği süre içerisinde bölgede bulunan yaklaşık 350 esnafın nerede konumlanması gerektiği konusunda yaşanan tedirginlik olduğunu kaydeden Savaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Uşak Belediyesi, bu konuda da çalışmalar yaptığını bize aktardı. Şu anda belediye binasının bulunduğu kentsel dönüşüm alanında bulunan yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda, pazaryerinde sabit bulunan pazarcı, tuhafiyeci ve ayakkabıcılar çarşısı esnafının projenin hayata geçiriliş süresini daha rahat geçirmeleri için elinden geleni yaptığına şahit oluyoruz. Kendi evimizi inşa ederken bile bir mağduriyet yaşıyoruz. Geçici de olsa esnafımız oradan oraya taşınırken bir mağduriyet yaşayacaktır. Olaya bir de şu yönden bakarsak; geçici olarak taşındıkları bölgede, belediye binası, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü var. Tüm toplu taşıma araçları o bölgeden geçecek şekilde yönlendirildi. Esnafımızın çok da mağduriyet yaşamayacağını düşünüyorum. Esnafımızın dağılmadan bir arada geçiş sürecini atlatmasını onların açısından çok önemli görüyorum. Mevcut pazaryeri de şu anda savaştan çıkmış gibi çok kötü durumda. Belediye de haklı olarak buraya yatırım yapmayı uygun bulmadı. İnşallah ‘Çarşı Uşak’ projesi hızla bir an önce faaliyete geçer”