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Uşak emniyetinden ’Yaya Önceliği’ denetimi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinden “Yaya Önceliği” denetimi düzenledi. Yaklaşık 10 gün süren denetimlerde 533 araç ve sürücüye 323 bin 342 TL cezai işlem uygulandı.
UŞAK 11.12.2020, 16:21
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinden “Yaya Önceliği” denetimi düzenledi. Yaklaşık 10 gün süren denetimlerde 533 araç ve sürücüye 323 bin 342 TL cezai işlem uygulandı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında, kentin işlek caddelerinde “Yaya Önceliği” denetlemeleri gerçekleştirdi. Yaya geçitleri önlerine “Trafik Kontrol” yazılı levhalar koyulurken, bütün denetlemeler de polis kamerasıyla kayıt altına alındı. Yaklaşık olarak 10 gün süren denetimlerde toplamda 533 araç ve sürücüye “Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek” trafik suçundan 323 bin 342 TL cezai işlem yapıldı.
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