Uşak Emniyet Müdürlüğü maden şehitlerini unutmadı

Uşak Emniyet Müdürlüğü,

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçiyi unutmadı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü önünde vatandaşlara da hizmet veren polis kantini bahçesinde bulunan dijital ekranda; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Uşak Emniyet Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler, şehit polislerin fotoğraflarının yanına Amasra’da maden kazasında yaşamını yitiren 41 işçi için onların unutulmayacağını anlatan dramatik fotoğraflar ve yazılar kondu.

Madencilerin yer aldığı fotoğraflarda yer alan; “Geçmiş olsun Bartın”, “Babamız, Ağabeyimiz, kardeşlerimizsiniz! Sizinle ağlıyoruz” ve “Dünyanın en temiz, en helal ekmeğini kazanan maden işçilerimizin acını paylaşıyoruz” yazısını okuyan vatandaşların yüreği bir kez daha burkuldu.