Uşak, Cumhuriyet Bayramı özel konseri için hazırlanıyor

Uşaklı musiki severlerin kurduğu Neva Musiki Derneği, Uşak Belediyesi desteğinde çok özel bir ‘Cumhuriyet Bayramı’ konseri vermeye hazırlanıyor.

Konserin 24 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleneceğini açıklayan Müzik Öğretmeni Şef Murat Şahintürk, konserin büyük bir bölümünde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendireceklerini ve Uşaklı müzikseverleri konserlerine beklediklerini kaydetti.

Şahintürk, “Çoğunluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan Cumhuriyet Bayramı özel konserimize tüm sanatseverleri bekleriz. Konser Biletlerini Atatürk Kültür Merkezinden temin edebilirsiniz. Konserimize verdikleri katkılardan dolayı Uşak Belediyesine çok teşekkür ederiz. Çok özel olarak hazırlandığımız bu konserde, 26 kişiden oluşan ve 10 solist, solo şarkılar seslendiriyor. Toplam 15 eser seslendireceğiz. 28 Ekim tarihinde de Banaz İlçesi Kaymakamlığımızın daveti üzerine aynı konseri bu güzel ilçede de tekrarlayacağız. Konserlerimiz, hem Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü, hem de güzel Uşak’ımızın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına olacak” dedi.