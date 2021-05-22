Uşak Belediyesinin çevre çalışmaları devam ediyor

Uşak Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenti güzelleştirmek için dört bir yanda çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Belediyesi, kenti güzelleştirmek adına, kentin dört bir yanında bütün ekiplerle çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kentte bulunan park, refüj ve mesire alanlarında kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaların doğrultusunda ağaç ve yeşillik alanlar sulandı, çevredeki çöpler toplandı, uzayan çimler biçilirken kaldırım taşlarına da düzen getirildi. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından ise "Şehrimizi güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle sahada olmayı sürdüreceğiz" paylaşımı yapıldı. Belediye ekiplerince çalışmalar ise hız kesmeden devam edildiği öğrenildi.