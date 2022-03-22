Uşak Belediyesi’nden su tasarrufu çağrısı

Uşak Belediyesi tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeni ile düzenlenen kortej yürüyüşü ve törende su tasarrufu yapmanın önemine dikkat çekildi.

Yaşamımızın kaynağı olan suyun doğru ve tasarruflu kullanımına dikkat çekmek amacıyla Uşak Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Ceylaner, Durmuş Akkaya, Meral Gülmez Saçar ve Hikmet Kahraman; Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşımızın, omuz omuza yürüdüğü etkinlikte, su tasarrufu sağlayan perlatör cihazı da uygulamalı olarak test edildi.

Kortejdeki yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya; vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı. Ayrıca tüm Uşaklıları Dünya Su Günü’nde düzenlenecek olan su çalıştayına davet etti.