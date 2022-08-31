Uşak Belediyesi’nden Dumlupınar’a ziyaret

Uşak Belediyesi, vatandaşlar için Dumlupınar Şehitliği’ne gezi düzenledi. Geziye yüzlerce Uşaklı vatandaş katıldı.

Uşak Belediyesi Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümüne özel Dumlupınar İehitliği’ne gezi düzenledi. Geziye yüzlerce vatandaş katıldı. Ortaya çıkan renkli görüntüler Uşak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan "Hemşehrilerimizle birlikte Uşak Tren İstasyonu’ndan yola çıkarak, Kurtuluş mücadelemizin dönüm noktalarından olan Dumlupınar Şehitliği’ne vardık ve bizlere bu zaferi armağan eden şehitlerimizi minnetle andık" paylaşımla aktarıldı.