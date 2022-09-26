Uşak Belediyesi’nden can dostlar için ‘Çek - Gönder’ kampanyası

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ etkinliklerinde “Çek – Gönder” adı altında sosyal medyadan evlerde beslenen, kedi, köpek diğer evcil hayvanların fotoğraflarının sosyal medyadan gönderilmesi kampanyası başladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kampanya ile ilgili olarak; “Hayatımıza neşe katan ve bizleri karşılıksız sevgileriyle mutlu eden can dostlarımızın tatlı hallerini herkes görse nasıl olur?

Siz de patili dostlarımızın güldüren ve neşeli anlarının videolarını kullanıcı adınızla birlikte; Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzün Facebook Messenger, İnstagram DM veya ‘veterinerlik@usak.bel.tr’ adresine gönderin, paylaşılsın ve tebessüme hep birlikte ortak olalım” diyerek Uşak halkını kampanyaya katılmaya davet etti.