Uşak Belediyesi’nden bir günde iki açılış bir temel atma bir tanıtım programı

Bir dizi program için Uşak’a gelen 65. Dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu; Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün kentin farklı noktalarında gerçekleşen açılışlara, temel atma törenine ve bir de tanıtım etkinliğine katıldı.

Sabah saatlerinde Uşak Valiliği ziyareti ile başlayan program Uşak Belediyesi ile devam etti. Ardından Uşak Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyetlerine başlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın Mikrofinans ofisi için açılış programı düzenlendi. Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde yer alan ve evde üretim yapmak isteyen kadınlara faizsiz 3 bin TL’den başlayan destekler veren ofisin açılışında; ilk desteği alan Uşak Belediyesi Zümra Kadın Topluluğu’nun el emeği özel sergisi de yerini aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve il protokolü ile birlikte, hizmet verecek olan merkezin kurdelesini kesen Jülide Sarıeroğlu, kadın girişimcilere verilen desteğin önemine vurgu yaptı. Mikro Finans programı sayesinde ilk etapta 56 kadına 3’er bin TL’den 168 bin TL faizsiz mikrokredi desteği sağlandığı kaydedildi. Mikrokredi sayesinde kadınlar hammadde tedarik ederek üretim yapabiliyor, üreten kadınlarsa işini büyütebiliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gündüz Bakım Evi ve Eğitim Yaşam Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Son 9 ay içerisinde Uşak’a 500 Milyon TL’lik yatırıma başlandığını ifade eden Sarıeroğlu: “Belediyemizin yapmış olduğu yatırımları gördüğüm zaman büyükşehir milletvekilliği yapmış birisi olarak Uşak’ta belediyemiz tarafından AK Parti belediyeciliği anlayışıyla ortaya koyulan hizmetlerin büyükşehir hizmetleri anlayışıyla eşdeğer olduğunu gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. Hizmetlerde yer alan ve ‘Uşak için Az Laf Çok Proje’ sloganında bulunan ‘Çok Proje’ kısmını sabah belediye hizmet binasında gördüm. Çocukkent, yarı olimpik yüzme havuzu, yeşil alanlar, piknik alanları, millet bahçeleri, yayalaştırılan sokaklar, sokak sağlıklaştırma projeleri, termal tesis, diorama, aşevi gibi birçok projeden dolayı Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne kazandırılacak olan tesis toplamda 2.210 metrekarelik bir alana sahip olacak. Dört kattan oluşacak merkez içerisinde konferans salonu, kadınlar için spor salonu, kurs odaları ve çok amaçlı bir salon bulunacak. Salon sporlarına yönelik eğitimlerin yapılabileceği ve turnuvaların düzenlenebileceği bir alan da bina içerisinde yer alacak.

Aşevi İnşaatı Devam Ediyor

Ziyaretleri esnasında aşevi inşaatını da inceleyen Sarıeroğlu, projenin önemine vurgu yaparak emeği geçenleri tebrik etti. İçerisinde misafirhanesinden konferans salonuna kadar ihtiyaç sahipleri için önemli donatıları barındıracak olan ve hayırseverlerin yardımlarıyla ilerleyen aşevi inşaatı en yakın zamanda bitirilerek vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak.

Vefa Yaşam Merkezi açıldı

Yaşlı ve engelli bireylere hizmet edecek olan Vefa Yaşam Merkezi’nin açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın katılımlarıyla gerçekleşti.

Uşak Belediyesi öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen merkez içerisinde; yaşlı ve engelli vatandaşlar için grup terapilerinin ve gevşeme egzersizlerinin yapılabilmesi için bir dinlenme odası; tansiyon, şeker, ateş ölçme gibi gerekli kontrollerin doktor vasıtası ile sağlanması için bir ilk müdahale odası; çocuk oyun odası ve konferans salonu bulunacak. Ayrıca misafirlerin sağlıklı beslenmesini sağlamak için bir diyetisyen odası, ihtiyaç duyanlar için bir psikolog odası, günlük streslerden uzaklaştıracak ve grup etkinlikleri yapılabilecek bir etkinlik odası, bahçe ve mescit gibi olanaklar sağlanacak. Binada fizyoterapi desteği de Vefa Yaşam Merkezi bünyesinde verilecek.

Açılışların ve temel atma töreninin ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile birlikte huzurevine ziyarette bulunan Sarıeroğlu, şehirde yaşlılar için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Sarıeroğlu yaşlılara hediyeler ve çiçekler takdim ederek sohbet etti. Sarıeroğlu, huzurevinin ardından bir şehit yakını ve bir gazinin hanesine ziyarette bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Sarıeroğlu, şehit yakınlarının ve gazilerin her daim yanlarında olduklarını dile getirdi.

Uşak Kadın Koordinasyon Merkezi tanıtıldı

Uşak Belediyesi tarafından kurulan ve şimdiye kadar onlarca projeye imza atan Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) yeni binasına kavuşacak. Millet Bahçesi’nde bulunan ve eskiden Kız Meslek Lisesi’ne ait olan binada yürütülen yenileme çalışmaları yerinde anlatıldı, UKAMER’in faaliyetleri paylaşıldı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Koordinatörü İlknur Ertuğrul, Uşaklı kadınlar için yapılan çalışmaları ve programları görsellerle birlikte anlattı. Ertuğrul, “Bizler Kadın Koordinasyon Merkezi olarak, kadınlarımızın yaşamına sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan katkı sağlamayı, onların hayatına artılar katmayı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadına dokunan her çalışma aslında toplumsal zemini sağlamlaştıran bir adımdır. Gün geçtikçe birlikte güçleniyor, yolumuzda kartopu misali büyüyerek ilerliyoruz. İstiyoruz ki aileler mutlu, kadınlarımız toplumda daha eşit ve katılımcı olsun. Ruhumuzun inceliklerini UKAMER bünyesinde ortaya koyarak daha yaşanılır bir şehir inşa ederken onların da söz hakkı olsun. Ben ilk günden bu yana bizleri hiç yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise belediye olarak kadınlar için birçok çalışma yürütüldüğünü ifade ederek her daim yanlarında olduklarını belirtti. Tanıtım programına katılan MKYK Üyesi Pınar Doğan Aksoy ise Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a ve emeği geçen herkese takdir ve tebriklerini dile getirdi.