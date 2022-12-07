Uşak Belediyesi kenti yeşile bürüdü

İnsan ve araç sayısının artması ile her geçen gün önemi artan yeşil alanlar Uşak’ta güç kazanıyor. Sosyal dokuyu da besleyen parklara, bahçelere, spor alanlarına kentte her geçen gün yenisi ekleniyor. Yeşile olan hassasiyetini çevre dostu projeleriyle yansıtan Uşak Belediyesi, kısa zamanda önemli projeler hayata geçirerek kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10.12 metrekareye çıkardı.

Uşak Belediyesi 2019’dan bu yana kente 37 adet yeni park kazandırarak park alanlarını 217’den toplamda 254’e çıkardı. Yeşil alanlara her geçen gün yenilerini ekleyen Uşak Belediyesi, yıllardır kirlilikle mücadele eden ancak bir türlü el uzatılmayan Yeşil Karaağaç’ta detaylı bir yenileme çalışması başlattı ve bunun ilk adımı olan Karaağaç Mesire Alanı’nı halkın hizmetine açtı. Özel bir çevre düzenlemesiyle dikkat çeken, çocuk oyun alanlarını barındıran, sayısı 60’ı aşan kamelya ve barbekülerle doğayla iç içe bir soluklanma imkanı sunan Yeşil Karaağaç Mesire alanı yoğun bir ilgiye ev sahipliği yapıyor.

Bölgede balık tutma ve etkinlik de dahil olmak üzere birçok imkanın vatandaşla buluşturulduğunu paylaşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bizler Uşak Belediyesi olarak biliyoruz ki sadece insan şehre şekil vermez; şehirler de insanın ruhunu şekillendirir. Bu düşünceyle, güzel ve mutlu bir şehir inşa etmek için yeşilin ve doğanın yaşama dahil edilmesi büyük bir önem taşır. Bizler de inanıyoruz ki şimdiden çehresi değişen, artık ailelerimizin güvenle ziyaret edebildiği Yeşil Karaağaç, tüm işler tamamlandığında çok daha detaylı ve farklı bir konsept barındıracak.” dedi. Gölet de dahil toplamda 450 bin metrekarelik alanı içeren geniş çerçeveli projede at çiftliği, trekking parkuru, kamp ve karavan alanları gibi donatıların da bulunmasını hedeflediklerini kaydeden Çakın, Yeşil Karaağaç Kır Lokantası’nda yapım çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Bölme’de yapılan yatırıma da işaret eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bir cirit sahasına da ev sahipliği yapan 35 bin metrekarelik Bölme Piknik Alanı, 44 adet kamelya ve barbekü, çocuk oyun parkı, 450 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, hamak, salıncak, mescit, havuz ve diğer imkanlarıyla halkımızın sosyalleşebildiği bir merkez oldu.” dedi.

“Bu parkın anlamı büyük”

Başkan Çakın, ismini şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılından alan ve kentsel dönüşüm alanı içerisindeki bulunan 11 bin 750 metrekarelik 100. Yıl Parkı’nı da hatırlattı.

Birbirinden renkli etkinliklerle parkı hizmete açtıklarını belirten Başkan Çakın, “Şehrimizin ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun anısını yarınlara taşıyacak olan parkımız bizler için sadece bir yeşil alan değil. Ecdadımızın mücadelesini daima hatırlatacak bir park olması açısından yeşilin kıymeti tarihin değeriyle buluşuyor, bu da parkın anlamını çok daha farklı bir boyuta taşıyor. Yine 100. Yıl Parkı’mız büyük bir alana hitap ediyor. Bir yandan kentsel dönüşüm bölgesinde oturan vatandaşlarımızın yoğun rağbet gösterdiği parkımız, Sarayaltı ve Durak Mahallesi’ndeki birçok vatandaşımız tarafından da ilgi görüyor. Bizler istiyoruz ki Uşaklı hemşerilerimiz daha keyifli, daha güzel parklarda, yeşil alanlarda vakit geçirebilsin. Ailelerimiz günün yorgunluğunu atarken, çocuklarımız da eğlensin; Uşak’ta yeşil alan olmayan bölgemiz kalmasın.” dedi.

442 bin 611 metrekare ilave yeşil alan

“Büyük parklarımız vatandaşlarımızın nefes alma ve zaman geçirmeleri bakımından önemli yer tutmaktadır.” şeklinde konuşan ve kente yeni parklar kazandırmanın yanı sıra eskilerin de yenilendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bizler projelerimizde vatandaşlarımızın isteklerini önemsiyor ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz eliyle toplamda 81 adet mevcut parkta yenileme çalışması yaptık. Mevcut yeşil alan miktarına 442 bin 611 metrekare ekledik ve toplam rakamı 1 milyon 857 bin 155 metrekareden 2 milyon 299 bin 816 metrekareye çıkarttık.” diye konuştu.

Daha az maliyetle 4 mevsim güzellik

Öte yandan yatırımlarında kaynakları doğru kullanmayı ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen Uşak Belediyesi, aşkı en güzel anlatan; aşıklar diyarının çehresini süsleyen çiçekleri de kendi bünyesinde %75 daha düşük maliyetle üretip toprağa kavuşturuyor. 90 bin adet yaz, 90 bin adet kış aylarında olmak üzere her yıl toplamda 180 bin çiçek 4 mevsim boyunca Uşak sokaklarını süslüyor. Uşak Belediyesi bünyesinde bulunan serada ziraat mühendislerinin kontrolünde özenle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, yine aynı özenle yeşil alanlara dikiliyor.

Uşak Belediyesi kentte sağlıklı yaşam adına sadece son bir yılda 6 farklı noktada 3 km uzunluğunda tartan pist oluşturdu. Vatandaşlardan rağbet gören parklarda çalışma gerçekleştiren Uşak Belediyesi, Atapark, Çoban Çeşme ve Alparslan Parkı içinde yürüyüş yollarını hizmete soktu. Daha uygun maliyet için uygulamaları kendi ekipleriyle yapan Uşak Belediyesi yerinde dökme tartan pistte yüzde 70, kauçuk karo zemin kaplamasında ise yüzde 40 tasarruf sağladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Çocuk Kent, Gençlik Parkı, Esentepe Spor Kompleksi projelerinin temelini attıklarını ve ağaçların sadece park ve bahçelerde değil meydanlarda da dikilmeye devam edeceğinin altını çizdi; yeni müjdelerin de geleceğini dile getirdi.