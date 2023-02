Uşak Belediyesi kardeş kent Besni’de çocuklar gülsün diye çalışıyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ın kardeş kenti Adıyaman’ın Besni ilçesinde çocukların yüzünün gülmesi için oyun grupları kuracaklarını açıkladı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakın, belediyenin depremin meydan geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren harekete geçtiklerini ve Samandağ ve Besni başta olmak üzere bölgede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Başkan Çakın, yaptığı açıklamada; “Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren Sayın Valimizin koordinasyonunda başladığımız yardım çalışmalarımızı yirmi birinci gününde kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. AFAD yönlendirmesiyle belediye olarak Hatay Samandağ ilçesi ve diğer deprem bölgesindeki yerleşim alanlarına ekiplerimizi, iş makinalarımızı ve her türlü yardım malzemelerimizi sevk ettik ve çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda bölgede uşak Belediyesi’nden 46 personelimiz Hatay’ın Samandağ ve Adıyaman’ın Besni bölgelerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Çocukların yüzü gülsün istiyoruz. Uşak Valiliği AFAD, Uşak İl Özel İdaresi ve Uşak Belediyesi olarak koordineli bir şekilde depremin ilk gününden itibaren bölgede çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Kardeş şehrimiz Besni ilçemizde de çalışmalımızı ve yardımlarımızı artırmaya başladık. Besni ilçesinde temizlik amaçlı 2 çöp aracımız ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olan 2 iş makinamız var” dedi.

“2 Mart Perşembe günü bir vidanjörümüz Besni ilçesine hareket ediyor” diyen Başkan Çakın, “Bunun yanı sıra çadır kentlerin yanına bir çocuk oyun grupları kuracağız. Depremden en çok etkilenen çocuklarımızın yüzünün gülmesine bu kuracağımız oyun gruplarının katkısı olacağına inanıyoruz. Besni ilçemizden bize ulaşan ihtiyaç listesi doğrultusunda gıda ve hijyen malzemeleri paketler halinde hazırlıyoruz. Kardeş ilçemiz Besni’ye yardım etmek isteyen hemşerilerimiz bize başvurabilir. Sosyal marketten her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebilirler. Deprem bölgesinden ilimize gelen 7 bin civarındaki depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını eski Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda sosyal market konsepti ile karşılıyoruz. Belediye personelimizden oluşan yeni bir ekip daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için yola çıktı. Gerçekleştirecekleri faaliyetlerden dolayı şimdiden her birine teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.