Uşak Belediyesi Evlilik Okulu 3. mezunlarını verdi

Uşak Belediyesi’nin 2022 Aile Yılı projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Evlilik Okulu’ 3’üncü dönem mezunlarını verdi.

Türkiye’nin en iyi sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak gösterilen ’Evlilik Okulu’ projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Evlilik Okulu’nun 3’nci dönem eğitimini tamamlayan kursiyerler mezuniyet belgelerini aldı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından 2022 Aile Yılı dolayısıyla organize edilen ve Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenen konaklamalı Evlilik Okulu’na katılan çiftler, iki gün süren eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Evlilik Okulu’nda katılımcılara; tıbbi, dini ve psikolojik alanlar başta olmak üzere pek çok konuda eğitimler verildi.

Aile içi iletişimi güçlendirmek, sorunları çözmek ve muhtemel problemleri önlemek adına hem renkli eğitimlere hem de eğlenceli aktivitelere ev sahipliği yapan Evlilik Okulu’nun üçüncüsü tamamlandığını belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, güçlü ailenin güçlü toplum anlamına geldiğini vurguladı. Çakın, mezun olan çiftlere belgelerini takdim ederek tebrik etti.

Evlilik Okulu mezuniyet törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün eşi Hülya Ergün ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.