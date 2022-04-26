banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Rusya'dan Google’a 500 milyon rublelik darbe!
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Erdoğan Son Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası önemli açıklamalar yapıyor (canlı)
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Uşak Belediyesi ata tohumlarının devamlılığını sağlıyor

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde kurulan sera içerisinde çeşitli bitkilerin yetişmesini sağlıyor. Park ve refüj düzenlemesinde kullanılan çiçeklerin yanı sıra domates ve biber gibi yenilebilir bitkiler de ata tohumu kullanılarak toprakla buluşturuluyor. Proje ile günümüzde önemi gittikçe artan ata tohumunun yaygınlaşması ve süreklilik kazanması hedefleniyor.

UŞAK 26.04.2022, 15:21
Uşak Belediyesi ata tohumlarının devamlılığını sağlıyor

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde kurulan sera içerisinde çeşitli bitkilerin yetişmesini sağlıyor. Park ve refüj düzenlemesinde kullanılan çiçeklerin yanı sıra domates ve biber gibi yenilebilir bitkiler de ata tohumu kullanılarak toprakla buluşturuluyor. Proje ile günümüzde önemi gittikçe artan ata tohumunun yaygınlaşması ve süreklilik kazanması hedefleniyor.

Karaağaç Mahallesi’nde oluşturulan sera alanında, tohum ekimi ve peyzaj bitkileri yetiştirme işleminin yapıldığı bir proje başlatan Uşak Belediyesi; geçtiğimiz günlerde gençlerin de katıldığı özel bir etkinlik düzenledi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın da katılımıyla peyzaj bitkilerinin yaşayıp yeşereceği toprağa kavuştuğu transfer işlemini gerçekleştiren lise ve üniversite öğrencileri keyifli anlar yaşadı. Etkinlikle önemli bir farkındalığa da imza atıldığını anlatan Başkan Çakın, ekim esnasında gençlerle eğlenceli sohbetler de gerçekleştirdi.

"Kendi çiçeğimizi kendimiz yetiştiriyoruz"

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Çakın, yaptığı açıklamada yaza yönelik yürütülen peyzaj hazırlıklarının başladığını anlattı. Çakın, “Daha önceleri mevsim bitkilerimizi farklı noktalardan tedarik ediyorduk. Bu sene yaptığımız istişarelerle artık bu çiçekleri kendimiz üretmeye başladık. Seramızda emek emek dikimini gerçekleştirip uygun koşullarda yetişmelerini sağladığımız çiçeklerimizi daha şehrimizin sokaklarıyla buluşturacağız, aşıklar şehrini rengarenk çiçeklerle donatacağız” ifadelerini kullandı.

“Ata tohumuna sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Başkan Çakın ayrıca sera sayesinde, ata tohumu gibi bir değere de sahip çıkıldığını anlatarak; “Doğal ve sürdürülebilir tarımın bir simgesi olan ata tohumuna sahip çıkıyor ve sürekliliğini sağlayabilmek umuduyla onları toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız ve günümüz koşullarında çok önemli bir hal alan bu miras, gelecekte çok daha önemli bir değere sahip olacak. Gelecek nesli bundan mahrum bırakmamak, ata tohumuna sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çakın’a teşekkür

Serada Başkan Çakın’ın da katıldığı transfer işleminde yer alan ve durumdan duyduğu memnuniyeti anlatan öğrenciler, peyzaj bitkileri üretimi ve ata tohumunun sürekliliğini sağlamaya yönelik girişimler nedeniyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkür etti.

Transfer işleminin ardından gençler ve sera çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Çakın, gençlere derslerinde, belediye personellerine ise yürüttükleri çalışmalarda başarı diledi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
23°
açık