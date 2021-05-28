Uşak Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler koordinatörlükleri tek çatıda toplandı.

Yapılan düzenlemeyle; Kurumsal Erasmus Koordinatörlüğü ve bağlı bulunan Eurodesk Temas Noktası, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Koordinatörlükleri, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Fulbright Koordinatörlüğü Birimleri, “Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü” bünyesinde tek çatı altına toplandı.

Genel Koordinatörlüğüne Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tarhan’ın getirildiği birimin, Erasmus Kurum Koordinatörülüğünü Öğr. Görevlisi İbrahim Uz, Eurodesk Temas Noktası Sorumluluğunu Dr. Öğr. Üyesi Cennet Altıner, Mevlana ve Farabi Programları Kurum Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Kargın, Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Karaman ve Fulbright Kurum Koordinatörlüğünü Öğr. Görevlisi Gaye Kuru yürütecek.

Genel koordinatörlük bünyesinde görevlendirilen koordinatörleri makamında kabul eden Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uluslararası İlişkiler Birimlerinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve yeni yapacakları çalışmaların Uşak Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmasında büyük önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Savaş, koordinatörlere çalışmalarında başarılar diledi.