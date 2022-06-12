Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2.ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2.ayağı, Uşak’ta gerçekleştirilen yarışlarla son buldu.

Uşak Belediyesi’nin de katkı sağladığı Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2.ayak yarışları Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde gerçekleşti. Yarışlara katılan 49 sporcu, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışların Senior kategorisinde Kerim Sulyak, Master kategorisinde Mithat Cem Aşık, Micro kategorisinde Demir Uyan, Mini kategorisinde Can Özler ve Junior kategorisinde Emir Tanju birinciliği elde etti. Yarışların son bulmasıyla birlikte dereceye giren sporculara kupaları taktim edildi.