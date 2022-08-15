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Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

UŞAK 15.08.2022, 01:17
Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karahallı ilçesinden Sivaslı ilçesi istikametinde Ağaçbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Sivaslı ilçesi istikametinde 64 LH 757 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa Candar (66), E.T. kontrolündeki 64 AAZ 032 plakalı traktörün römorkuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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