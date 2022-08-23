Toplum destekli polislerden anlamlı ziyaret

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak’ta eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri toplumun güvenliği ve huzuru için düzenlediği çalışmalara hız kesmeden devam etti. Ekipler, bu çerçevede Uşak’ta faaliyet göstere Karaağaç Özel Eğitim Okulu’na giderek özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden ekipler çocukların derslerine de katılarak derse renk kattı.

Polis ekipleri okuldan ayrılmadan önce de Türk Polisi’nin her zaman vatandaşın ve çocukların dostu olduğunu, ihtiyaç durumunda kendilerine ulaşmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.