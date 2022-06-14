Tırın çarptığı genç ağır yaralandı

Uşak’ta tırın çarptığı 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Banaz ilçesi Corum Köy’ü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre B.M. (58), İzmir istikametine 31 AGF 614 plakalı tır ile seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen S.A.’ya (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken tır sürücüsü de gözaltına alındı.