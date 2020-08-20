Tırdan düşen demirlere çarpan otomobil ters döndü; 3 yaralı
UŞAKTA'TA İNŞAAT DEMİRİ YÜKLÜ TIR'DA MALZEMELER YOLA DÜŞTÜ. YOLA DÜŞEN DEMİRLERE ÇARPARAK YOL KENARINA SAVRULAN OTOMOBİLDE AYNI AİLEDEN BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI.
Uşakta’ta inşaat demiri yüklü tırdan malzemeler yola düştü. Yola düşen demirlere çarparak yol kenarına savrulan otomobilde aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza İzmir - Uşak karayolunda Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre Kerim Kulaklıkaya kontrolünde 42 FGS 18 akalı tır, Kula’dan Konya’ya inşaat demiri taşıyordu. Henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı araçtaki demirler yola düştü. O sırada 07 CYA 58 plakalı otomobilde ailesiyle seyir halinde olan sürücü Cabir Karakuzu, düşen demirlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında ters yattı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma ve Ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen Jandarma ve Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri otomobilde yaralanan sürücü Cabir Karakuzu, eşi Cansu Karakuzu ve çocukları Y.A.K.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yola savrulan demirler vinç yardımıyla tıra tekrardan yüklendi. Demirlerin tekrar yüklenmesinin ardından ekipler yolu tekrardan trafiğe açtı.
Öte yandan Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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