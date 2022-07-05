Tekstil fabrikasındaki yangına müdahale devam ediyor

Uşak’ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkeze bağlı Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokakta elyaf üretimi faaliyeti gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bir anda fabrikanın tamamını saran yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale bütün hızıyla devam ederken yangın bölgesi polis ekiplerince olumsuzluk yaşanmaması amacıyla trafiğe kapatıldı.