Şüphe üzerine durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Uşak’ta KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araç içerisinde 7 adet tabanca, 71 adet tabanca mermisi ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan araç içerisindeki 4 kişiden 1 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 7 adet tabanca, 71 adet tabanca mermisi ve 20 uyuşturucu hap ele geçirilirken araçta bulunan 4 şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.