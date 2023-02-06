Spor Toto, Uşak Üniversitesi spor tesis ve sahalarına destek olacak

Uşak Üniversitesi’nin kapalı ve açık spor saha ve tesislerine Spor Toto teşkilatının destek olacağı açıklandı.

Uşak Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto teşkilatının Uşak Üniversitesi kapalı ve açık spor tesis ve sahalarına destek olması için protokol imzalarının atıldığı öğrenildi.

Rektör Prof. Dr. Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha önceden üniversitemizi ziyaret etti, gençlerle buluştu ve 1 Eylül Yerleşkemiz içerisinde yapımı devam eden stadyumumuzda incelemelerde bulundu. Bu ziyarette Bakanımız Uşak Üniversitesi Kapalı ve Açık Spor Alanları ile Stadyum Tribün yapımında kullanılmak üzere bizlere kaynak ayıracaklarının müjdesini verdi. Bu noktada Üniversitemiz ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı. Her zaman sporu destekleyen ve gençliğin yanında yer alan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Teşkilatına ve emeği geçen herkese, şahsım ve Uşak Üniversitesi öğrencileri adına teşekkür ederim.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan yurtlar sayesinde Uşak Üniversitesini kazanan öğrencilerin barınma sorunu da yaşamadığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Savaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar sayesinde öğrencilerimiz, personelimiz ve Uşak halkımız son sistemlerle donatılmış tesislere sahip oluyor, kentimiz gelişiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleri ile tamamlanacak olan Uşak Üniversitesi Kapalı ve Açık Spor Alanları ile stadyum kentimiz ve öğrencilerimiz için çok faydalı olacak.” şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesi öğrencileri Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti

Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile tamamlanacağını öğrenen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.