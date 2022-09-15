Sivaslı’nın ilk kadın kaymakamı Funda Hamza göreve hızlı başladı

69 yıllık Sivaslı ilçesine ilk kez kadın kaymakam olarak atanan Funda Hamza göreve hızlı başlangıç yaparak köylerde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

1953 senesinde ilçe olan Uşak’ın Sivaslı ilçesine geçtiğimiz günlerde ilk kez kadın kaymakam olarak Funda Hamza (27) atandı. Göreve hızlı bir başlangıç yapan Hamza, ayağının tozu ile ilçe merkezi ve köylere ziyaret gerçekleştirdi. Sivaslı ve köylerinde şehit ailelerini tek tek ziyaret eden Funda Hamza, okulların açılması nedeni ile bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Kaymakam Hamza, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı açılışını Sivaslı ilçesine bağlı Tatar Beldesi İlkokul ve Ortaokuluna giderek burada ilk dersi başlattı.