Sivaslı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

UŞAK (İHA) – Uşak’ta temeli 2021 yılında atılan Sivaslı Devlet Hastanesi, 28 Ocak Cumartesi günü, hasta kabulüne başlıyor.

Nüfusu 20 bin kişiyi aşan Sivaslı İlçesinde yeni yapılan hastanede inşaat ve yerleşme gibi tüm işlemlerin yapıldığı 2 dâhiliye polikliniği, 1 çocuk polikliniği, 1 kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, 2 uzman aile hekimi, 2 diş hekimi, 1 anestezi uzmanı ve 10 acil hekimi ile hasta kabulüne başlanacağı açıklandı.

Cumartesi ve Pazar günleri diğer poliklinikler tatil olduğu için, o günlerde hasta kabulünün sadece acil serviste yapılacağı, 30 Ocak pazartesi gününden itibaren diğer polikliniklerden de hasta kabulüne başlanacağı açıklandı.

Uşak Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, 28 Ocak Cumartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan Sivaslı Yeni Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Akdağ, Sivaslı Devlet Hastanesi Başhekiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uşak Sivaslı İlçesinde 2020 yılında 23 milyon 323 TL’ye ihalesi yapılan devlet hastanesinin temeli 2021 yılında atıldı. üç katlı tasarlanan binada 8 bin 900 metre kapalı alan bulunuyor. 2’si acil polikliniği olmak üzere toplam 16 poliklinik bulunuyor. Ayrıca 5 yataklı diyaliz ünitesi, 2 ameliyathanesi, içerisine banyo ve tuvaleti bulunan 1 ya da 2 kişilik vasıflı hasta odası, ayrıca acil girişi, 52 kişilik konferans salonu, 92 araçlık otoparkı bulunan 30 yataklı Sivaslı devlet Hastanesinin depreme dayanıklı, konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla yeterli kapasiteye uygun olarak tasarlandığı açıklandı.