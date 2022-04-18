Serebral Palsi hastası Kübra, resim yeteneğini USMEK’te geliştiriyor

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren USMEK; sanattan el becerilerine, pastacılıktan okul öncesi eğitime kadar 16 farklı alanda bilgi ve beceri kazanma imkanı sunuyor.

Uşak Belediyesi’nin, şehrin dört bir yanına kazandırdığı sosyal tesislerde hizmet veren Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (USMEK) eğitim alan Serebral Palsi (beyin felci) hastası Kübra Benli, çocukluğundan beri içinde bulunan resim yapma yeteneğini USMEK’le geliştiriyor.

Annesi Aynur Benli’nin de desteğiyle mahallelerinde bulunan USMEK Merkezi’ne giden ve burada Resim Öğretmeni Nalan Kalem’den resim dersleri almaya başlayan 26 yaşındaki Kübra, şimdilerde yaptığı harika resimleri Ramazan Ayı için SSK Pazar Yeri’nde açılan USMEK Resim Kursları bölümünde sergiliyor.

Kübra’nın resme karşı ilkokuldan beri bir ilgisi ve yeteneği olduğunu anlatan Anne Aynur Benli, “Onun hayatta en sevdiği şey resim yapmak. Çeşit çeşit kalemleri olsun, resim çizebileceği imkanlar ona sağlansın, başka bir şeye gerek duymaz. Çok mutlu olur” diye konuştu.

Bir afişle yılların hayali gerçek oldu

Anne Benli, Kübra’nın liseyi bitirmesinin ardından kendisinde bulunan resim yeteneğinin kaybolmaması için pek çok araştırma yaptıklarını kaydetti. USMEK faaliyetlerinden reklam afişleri sayesinde haberleri olduğunu anlatan Aynur Benli, “Görür görmez çok sevindim. ‘3-4 senedir uğraştığımız şey şimdi karşımıza çıktı’ diye düşündüm. İnternetten de Nalan Hoca ile irtibata geçtik. Daha sonra hemen Kübra’yı bu kursa kaydettik” dedi.

Kübra’yı kursa kaydettikleri esnada Resim Öğretmeni Nalan Kalem’in, kendisini de yazdırmayı teklif ettiğinden bahseden Aynur Benli, “‘Ben ne yapabilirim ki?’ dedim. Ben en son ilkokul 5’e kadar yaptım bir şeyler, sonrası yok. Yine de kaydoldum resim kursuna. Şimdi fark ettik ki; bende de varmış bir şeyler. Kızımla birlikte resim kursuna devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Allah Başkanımızdan razı olsun”

Anne Benli, Kızı Kübra’nın bu kursa başladıktan sonra özgüveninin artığını ve kursta sağlanan ortam sayesinde çok mutlu olduğunu aktararak, “Ortamımız çok güzel. Kursiyerlere her imkân sunulmuş. Allah, mahallemize böyle bir olanak kazandırdığı için Başkanımızdan bir değil bin kere razı olsun. Herkesin bundan yararlanmasını isterim” diye konuştu.

“Çok yetenekli ve başarılı bir öğrenci”

USMEK Resim Öğretmeni Nalan Kalem de Kübra Benli ile Bölme Konağı’nda tanıştıklarını anlatarak, “Çok yetenekli ve başarılı bir öğrenci. Annesi vasıtasıyla geldi. Daha öncelerden beri resme ilgisi varmış, resim yapıyormuş. Zaten resim yapmayı da çok seviyor. Her gün derslerine devam ediyor. Adeta koşarak geliyorlar. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Kara kalem ile başladık, yağlı boyayla devam ediyoruz. Burada Kübra’nın çizdiği resimlerin de sergilendiği bir alan oluşturduk. Ramazan etkinliklerinde Belediyemiz bize bu imkanı verdi” dedi.

Kalem, USMEK’teki eğitimlerin her yaştan insana hitap ettiğinin altını çizerek, “Kursumuz 7’den 77’ye herkese açık. İnsanların kurslarımıza gelmelerini, bir şeyle ilgilenmelerini ve mutlu olmalarını istiyoruz. Kursa gelenler de zaten mutlu olduklarını söylüyor, ‘Bize bir terapi gibi oldu’ diyorlar. Bunu Kübra’da da çok güzel görüyorum. Çünkü çok istekli, çok hevesli geliyor. Her şey için Halk Eğitim’e, Belediyemize ve Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaptığı resimlerle USMEK Resim Kursu standının ilgi odağı olan Kübra Benli ise resim yapmayı çok sevdiğini ve on yaşından beri resim yaptığını belirterek, “Belediyeye çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Aralarında Kübra Benli’nin çizdiği resimlerin de yer aldığı USMEK Resim Sergisi birbirinden ilgi çekici tablolarla; 22 Nisan’a kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan SSK Pazar Yeri’nde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.