Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak’ta Banaz’a bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme - yükseltme makinasının altında kaldı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.