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Sahte 32 bin TL ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta bir otomobil içinde yapılan aramada sahte 32 bin TL ele geçirilirken araç içerisindeki 1 kişi de tutuklandı.

UŞAK 29.07.2022, 18:30
Sahte 32 bin TL ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak’ta bir otomobil içinde yapılan aramada sahte 32 bin TL ele geçirilirken araç içerisindeki 1 kişi de tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, edinilen istihbarat doğrultusunda kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında araç içerisinde sahte ,32 bin 800 TL para çıkarken araç içerisindeki 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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