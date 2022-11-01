Sağlık merkezlerinde incelemeler sürüyor

Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, kentte hizmet veren sağlık ocakları başta olmak üzere sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ Uşak’ta inceleme ve araştırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kentte hizmet veren sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde incelemelerde bulundu. Burada doktorlarla da görüşen Akdağ, daha iyi hizmet verebilmek için ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.