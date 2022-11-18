Pepouza ile Clandras Köprüsü arasında 5,5 kilometrelik yürüyüş yolu yapılıyor

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Karahallı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı’da” projesi çerçevesinde yapımına başlanan Clandıras tarihi su kemeri ile antik kent Pepuza arasındaki ahşap yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında desteklenmeye uygun görülen “Doğa Tarih Bir arada Karahallı’da” projesinde, Uşak’ın Karahallı ilçesindeki Pepouza Antik Kenti ile Clandras Köprüsü arasında 5,5 kilometrelik yürüyüş yolu yapılıyor. Ayrıca bölgede konaklamak için çadır ve karavan alanları kurularak, bölgenin tanıtımı amaçlanıyor.

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, yetkililerden proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. 1 milyon 486 bin 864 TL’lik bedelle 5,5 kilometre doğa, tarih ve inanç turizmi yürüyüş parkurunun yapılacağı projeyle, bir yürüyüş rotası oluşturulacak ve Clandras antik su kemeleri, Pepouza Antik Kenti ile Antik Kaya Manastırı arasında bir bağ kurulacak. Tarihi 3 alan arasındaki yürüyüş yolu, yer ve yön tabelaları, seyir terası, kameryalar ve fotoğraf çekme alanlarıyla zenginleştirilecek.

Proje alanındaki atıl su deposu binası da tadilata tabi tutulacak ve üzerine dinlenme için kamelya yapılacak. Sinevizyon odası, deneyimleme atölyesi, sergi salonu, çadır ve karavan kamp alanlarının kurulacağı projenin tanıtımı için de yoğun bir çalışma ortaya konacak. Tur şirketleri tarafından proje alanının tur destinasyonları içine alınması sağlanacak. Çadır kurulacak bölgede, misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşturulacak.