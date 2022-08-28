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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Uşak’ta bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya hayatını kaybetti.
UŞAK 28.08.2022, 01:41
Uşak’ta bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Uşak Merkez’de Atatürk Bulvarı Kentsel Dönüşüm TOKİ Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen İrfan Kanal’a (72) A.D. idaresindeki 42 ADC 815 plakalı otomobil çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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