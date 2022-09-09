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Otomobilin çarptığı çapa motor sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak’ta çapa motoruna, otomobilin çarpması sonucu motor sürücüsü hayatını kaybetti.
UŞAK 09.09.2022, 21:36
Uşak’ta çapa motoruna, otomobilin çarpması sonucu motor sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ta Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’nde meydana geldi. İddialara göre İlyas Işık kontrolündeki çapa motoruna C.K. idaresindeki 43 SD 846 plakalı otomobil çarptı. İhbarlar sonrasında kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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