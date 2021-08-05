Otomobile çarpan araç durağa savruldu; 5 yaralı

Uşak’ta bir otomobile çarpması sonucu savrulan araç dolmuş durağına girdi. Kazada araç içlerindeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Aksaray Caddesi ile 1. Yeşilyurt Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre 64 AP 525 plakalı otomobille seyir halinde olan A.G., 34 EAS 525 plakalı İ.M. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.G. kontrolündeki araç yol kenarındaki dolmuş durağına çarparak durdu. İhbarlar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç içlerindeki İ.E.Ç. (14), S.S. (21), S.K. (15), D.G. (37) ve E.G. (11) ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sırasında durağın boş olması ise şans olarak nitelendirildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.