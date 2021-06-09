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Narkotik ekipleri, hedefteki şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

UŞAK 09.06.2021, 15:08
Narkotik ekipleri, hedefteki şüphelileri kıskıvrak yakaladı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi. Uşak ve Konya illerini kapsayan operasyonda hedefte bulunan 7 şahıs da kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda esrar, metamfetamin, bonzai ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında cezaevinde bulunan 3 şahsın için de işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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