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Motosiklet sürücüsünü kullandığı ekipmanlar kurtardı

Uşak’ta otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsünü kafasına taktığı kask kurtardı. Kask sayesinde motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.

UŞAK 26.09.2021, 22:49
Motosiklet sürücüsünü kullandığı ekipmanlar kurtardı

Uşak’ta otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsünü kafasına taktığı kask kurtardı. Kask sayesinde motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.

Kaza Uşak Merkez’de Cumhuriyet Mahallesi 1.Şirin sokak ve Orhan Dengiz Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre 64 AJ 712 plakalı restoran motosikletiyle Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Abdulkadir Okcu’ya 1.Şirin Sokak’a girmeye çalışan Mustafa Rençber kontrolündeki 64 ND 536 plakalı araç çarptı. Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullandığı ekipman ve kask sayesinde kazayı hafif sıyırıklarla atlatan Okcu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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