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ModaFest büyük ilgiyle son buldu

Uşak’ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

UŞAK 01.06.2022, 10:20
ModaFest büyük ilgiyle son buldu

Uşak’ta düzenlenen ModaFest etkinliklerde Ümit Besen ve Pamela bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Uşak’ta UKAMER’in düzenlediği ModaFest’’in son gününde ünlü şarkıcılar Ümit Besen ve Pamela katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcıların şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcılar en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde sıra sıra sahne alan Ümit Besen ve Pamela, konserin son anlarında birlikte sahneye çıkarak seslendirdikleri düetlerle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

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