Minik yüreklerden kocaman bağış

Uşak Sivaslı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’an kurslarına devem eden 4-6 yaş minikler, birikimde bulundukları kumbaralarını depremzede kardeşlerine yardım için ilçe müftülüğüne teslim etti.

Yardımları kabul eden İlçe Müftüsü Adem Cankurt, öğrencilerin yardımı için hepsine tek tek teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. Cankurt, 4-6 yaş öğrencilerinin bağışladığı kumbaraların Diyanet Vakfı aracılığıyla deprem bölgesine göndereceğini açıkladı. Sivaslı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri harçlık biriktirdikleri kumbaraların, İlçe Müftülüğüne giderek deprem bölgesinde mağdur olan kardeşlerine yardım için bağışladı.

“Türkiye İçin İyilik Vakti” sloganıyla başlatılan yardım seferberliğine ilçesindeki miniklerinde katılmasını memnuniyetle karşılayan İlçe Müftüsü Adem Cankurt, “Müftülüğümüzün düzenlediği 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda eğitim gören çocuklarımızın biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmek üzere bize teslim etmeleri, çok güzel ve bizleri de oldukça duygulandıran bir davranış. Ben, İlçe Müftüsü olarak, göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı, minik öğrencilerimize, onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine teşekkür ediyor ve hepsini kutluyorum” dedi.